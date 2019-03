Cresce l'attesa per le prossime eleziono comunali anche a Pollutri. Dopo aver annunciato la sua ricandidatura, potendo beneficiare del decreto Delrio, Nicola Benedetti, alla guida del Comune negli ultimi 10 anni, ha lasciato spazio ad Antonio Di Pietro, suo vicesindaco. L'attuale minoranza in consiglio comunale ha espresso la candidatura di Nicola Mario Di Carlo alla guida della lista "Per cambiare - Rialzati Pollutri". La terza lista sarà guidata da una donna, una novità per il comune del Vastese. Si tratta di Daniela Di Pietro, attuale consigliere comunale di maggioranza, che si candida con la lista "Prima Pollutri".

Pollutri libera e concorde

Candidato Sindaco: Antonio Di Pietro

Candidati consiglieri

Nicola Benedetti

Vincenzo Tartaglia

Rosella Gizzarelli

Nicola Cicchitti

Camillo D'Agostino

Piero Di Virgilio

Evelina D'Agostino

Giorgio Crugnale

Alfonso Di Tullio

Giuseppe D'Ercole



Per cambiare - Rialzati Pollutri

Candidato Sindaco: Nicola Mario Di Carlo

Candidati consiglieri:

Massimo Carlucci

Massimo Cieri

Marisa Domenica Colangelo

Luigi Colasante

Claudio Di Gregorio

Luigi Gizzarelli

Francesco Iacovelli

Andrea Zinni

Prima Pollutri

Candidato Sindaco: Daniela Di Pietro

Candidati consiglieri

Domenico Manzi

Marilena Spacco

Giuditta Di Martino

Bruno Alessandro Marchese

Marisa Colangelo

Miguel Enrique Galante

Maria Di Rico

Luigi Mario Troiano

Donato Di Gregorio

Nicola Di Pietro

Elezioni 2009

Pollutri libera e concorde - Sindaco Nicola Benedetti - 1187 voti (68,4%)

Insieme per Pollutri - Candidato Sindaco Luigi Di Martino - 549 voti (31,6%)