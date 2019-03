Ancora una giornata positiva per la Promo Tennis, squadra vastese che partecipa al campionato di serie C. Nella 5ª giornata la squadra guidata dal capitano Giuseppe D'Alessandro ha strappato un buon pareggio contro la forte formazione Pescarese dell’Asd Prati 37 “A”.

Un punto che vale tanto perchè i vastesi si presentavano con il maestro Nicola Troiano condizionato dall'infortunio rimediato al Torneo Open Bnl d'Italia di pre-qualificazioni agli internazionali d’Italia tenutosi nei giorni scorsi presso il Circolo Tennis di Pescara. Sono stati lui e Stefano Santicchia a conquistare i match fondamentali per arrivare alla conquista di un buon punto che tornerà buono per la permanenza in serie C.

Troiano ha vinto contro Cartuccia (Campione Abruzzese di 3° categoria) con il risultato di 7-6/4-6/6-4, mentre Stefano Santicchia ha battuto Sciullo con il punteggio di 6-0/6-3. Sconfitte, invece, per i due giovani della squadra vastese: Giuseppe Checchia ha perso contro Di Matteo per 3-6/1-6, mentre Angelo Ciancaglini ha dovuto lasciare la vittoria a Carlone per 2-6/1-6.

Sul due pari decisivi sono risultati i doppi, finiti con una vittoria a testa per entrambe le formazioni. La coppia Santicchia-Troiano A. ha battuto Sciulli-Buongiovanni (6-2/6-2), mentre i pescaresi Carlone-Cartuccia hanno vinto contro D'Alessandro-Checchia (1-6/1-6). Finisce quindi 3-3, con un punto a testa per Promo Tennis e Prati 37 "A".

La squadra vastese ora sarà impegnata domenica 4 maggio in casa nella penultima giornata del campionato contro la squadra del Circolo Tennis Mosciano.