Partita senza storia la penultima gara stagionale della Pro Vasto femminile. Sul sintetico di Cupello le biancorosse vengono nettamente sconfitte per 11-3 dal Womens Soccer Hatria e si apprestano a vivere così un'ultima giornata, in casa del Real Bellante, che chiuderà una stagione davvero difficile. La formazione ospite passa per tre volte nl giro di 10 minuti, indirizzando il match a proprio favore. Il gol di Di Rocco, al 12', è solo illusorio, perchè l'Hatria torna di nuovo a distanza di sicurezza al 26' (4-1). A cinque minuti dalla fine Mazzatenta accorcia di nuovo, su azione di contropiede, ma allo scadere è ancora una volta la formazione i maglia nerazzurra (visto il gemellaggio con l'Inter) a trovare la via del gol per il 5-2 con cui si chiude il primo tempo.

Ad inizio di ripresa, così come accaduto nella prima frazione, l'Hatria ci mette un minuto a passare (5-1), chiudendo definitivamente il match al 7' (7-2). A nulla vale il gol di Jessica Cravero (7-3), perchè la formazione teramana va a segno altre quattro volte, per un pesante 11-3 ai danni della Pro Vasto. Sul tabellino per l'Hatria finiscono Stracciasacco (5), Marroni (2), Colantonio, Amante, D'Ignazio e Amicucci.