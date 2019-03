Un concorso per i ragazzi delle scuole medie di Vasto per disegnare il logo del comitato sicurezza Nuova alba. Lo ha indetto l'avvocato Angela Pennetta, presidente del sodalizio nato la scorsa settimana in città.

"Il concorso - spiega la professionista - è rivolto agli alunni delle scuole medie di Vasto e scadrà giovedì. I ragazzi sono invitati a partecipare disegnando il simbolo del comitato: un logo che raffiguri la città e la sicurezza. Una commissione composta da me e da altre due persone, un insegnante e un architetto, valuterà gli elaborati e sceglierà il migliore. L'autore del simbolo riceverà il 10 maggio, presso la scuola Rossetti, un premio da 100 euro. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare i ragazzi verso il problema sicurezza".