"Chiodi dice una verità parziale". Angelo Bucciarelli, dirigente del Partito democratico di Vasto e attivista dell'associazione Vastoviva, controreplica al presidente della Regione Abruzzo. Il tema della discordia è, ancora una volta, la sanità e il nuovo ospedale comprensoriale di Vasto, di cui si parla ormai dal 1999. Prima le polemiche sollevate dall'area Pd, poi la replica del governatore. Ora il botta e risposta continua.

"Nessuno - ribatte Bucciarelli - ha mai parlato dei fondi ex articolo 20, esistenti da 16 anni e mai spesi per le solite lungaggini burocratiche e per l'insipienza di alcuni dirigenti politici, compresi quelli degli ultimi 5 anni e mezzo, con il vezzo di rimettere in discussione ciò che l'amministrazione precedente ha deciso. Così ha fatto anche Chiodi, all'inizio del suo mandato, cioè ha rimesso in discussione ciò che la Giunta precedente aveva già avviato e quasi concluso. Ma, come dicevo, non si tratta di questo, si tratta di una cosa ben più grave, di cui Chiodi è più che consapevole, anzi ne è protagonista. Il direttore genarale Zavattaro, vuole costruire un nuovo ospedale a Chieti non utilizzando i fondi ex art 20, ma un project financing attraverso cui costruisce il nuovo ospedale di Chieti sulle ceneri di Vasto, e Lanciano. Tutto questo perché Chieti utilizzerebbe le nostre risorse derivanti dalla gestione dei servizi per la sanità (lavanolo, calore, manutenzione delle macchine diagnostiche ecc..). Cioè Chieti si avvantaggia delle nostre risorse, mentre noi non le potremo più utilizzare per 30/40anni. Chiodi sa benissimo di cosa parlo, quindi non dica cose che noi non abbiamo mai dette, ma dica tutta la verità".