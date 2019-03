Sconfitta ininfluente per la BCC San Gabriele Volley nella trasferta di Cepagatti, ultima gara del girone playoff di serie C. Con Ettore Marcovecchio in ospedale a guidare la squadra dalla panchina è stata Maria Luisa Checchia, che ha mandato in campo una squadra giovanissima, con un turno di riposo anche per Caterina De Marinis e approfittando del match per fare "prove tecniche" in vista delle finali delle varie under. Tra queste le più giovani (addirittura del 2000) erano Giada Russo, libero, e Giorgia Di Croce.

La sfida è stata vinta dal Cepagatti per 3-1, con la BCC San Gabriele che ha strappato il secondo set e ha giocato punto a punto anche negli altri parziali. Nei quattro set sono state provate diverse varianti tecniche e tattiche, con le ragazze che hanno risposto bene a questo test. La formazione vastese ora affronterà la due semifinali contro il forte Pescara 3. Prima partita il 4 maggio, alle 19, in casa, il ritorno il 7 maggio.

Il 30 aprile, invece, inizierà la serie delle finali provinciali under 18, che vedrà le vastesi opposte al Lanciano. Si parte in casa, per poi giocare l'8 maggio a Lanciano. L'eventuale terza sfida sarà in casa della BCC San Gabriele Volley.