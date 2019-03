Continua l'azione della Guardia Costiera per la rimozione delle barche lasciate in spiaggia senza autorizzazione. Come già accaduto lo scorso 10 aprile, questa mattina gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, insieme al personale del Comune e ai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, hanno rimosso tre natanti (per un valore di oltre 3mila euro), depositati nell'area Sic, ossia la riserva naturale delle Dune di Vasto Marina, sito d'interesse comunitario, sottoposto a tutela ambientale dell'Unione europea. "L'ordinanza balneare regionale - ricorda il comandante del Circomare, Giuliano D'Urso - prevede che sia vietato durante tutto l'anno tirare a secco natanti e barche in genere tranne che nelle aree a ciò destinate".

I controlli, come spiega il tenente di vascello D'Urso, proseguiranno nelle prossime settimane, "con l'obiettico fi completarli entro l'ormai prossima stagione balneari. Si procederà infine alla rimozione delle carcasse di natanti abbandonati".

I proprietari delle barche posto sotto sequestro potranno recarsi presso gli uffici del Circomare, a Punta Penna, per le azioni amministrative finalizzate al dissequestro e al recupero del natante.