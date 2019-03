ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 0-5

Squillante vittoria degli allievi regionali della Bacigalupo che espugnano con un netto 5-0 il campo della Virtus Cupello e ottengono il quinto successo consecutivo, salendo a 29 punti in classifica.

La squadra di mister Maurizio Baiocco nel primo tempo mette subito in cassaforte il successo: è una doppietta di Benvenga a spianare la strada agli ospiti che poco prima dell´intervallo calano anche il tris con un fantastico gol di Natarelli.

Nella ripresa la Bacigalupo va a segno altre due volte con Frangione e Ciccarone e fissa il punteggio finale sul 5-0; ottima prova offerta dalla squadra di mister Maurizio Baiocco che ha vinto le ultime 5 partite nelle quali tra l´altro non ha incassato neanche una rete. Giovedì mattina si torna in campo, a Vasto Marina arriverà la Spal Lanciano.

IL TABELLINO

VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 0-5 (0-3)

Reti: 10´ Benvenga (B), 25´ Benvenga (B), 40´ Natarelli (B), 50´ Frangione (B), 70´ Ciccarone (B).

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Carriero, Ranalli, Frangione (Di Casoli), Aganippe, Benvenga (Cozzolino), Ciccotosto, Natarelli, Fiore (Ciccarone), Santoro. All. Maurizio Baiocco

GIOVANISSIMI REGIONALI, CELANO-BACIGALUPO 2-0

Nel bellissimo stadio "Piccone" di Celano i giovanissimi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 2-0 dai padroni di casa.

Nel primo tempo partono forte i marsicani che si confermano un´ottima squadra e provano da subito a fare gioco, tutto sommato però i vastesi si difendono con ordine non concedendo particolari opportunità agli avversari. Anzi, poco prima dell´intervallo in contropiede è la squadra di mister Massimo Baiocco ad avere l´occasione per andare in vantaggio, ma il calcio di rigore battuto da Alberico viene deviato sul palo dal portiere locale.

Nella ripresa al 40´ il Celano trova la rete del vantaggio con Di Francescantonio; la Bacigalupo prova a reagire creando un paio di palle gol con Canosa e Galiè, in entrambi i casi però la palla si perde sul fondo. A questo punto i padroni di casa al 60´ raddoppiano con Della Rocca e amministrano il 2-0, risultato sul quale si chiude la sfida. Complimenti al Celano che ha meritato il successo e si è confermato una squadra davvero forte (con quasi tutti 2000 e 2001): è inoltre da sottolineare il clima di amicizia e di sportività tra le due formazioni, questo dovrebbe sempre avvenire su tutti i campi, in particolar modo a livello giovanile. Per i vastesi, che rimangono a 18 punti in classifica, c´è adesso all'orizzonte l´impegno di mercoledì pomeriggio sul difficile campo dei Delfini Biancazzurri: sarà un´altra trasferta durissima per la Bacigalupo che comunque cercherà di ottenere il massimo in questo finale di campionato.

IL TABELLINO

CELANO-BACIGALUPO 2-0 (0-0)

Reti: 40´ Di Francescantonio (C), 60´ Della Rocca (C).

Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Notarangelo), Ciancaglini (Maccione), Carulli (Canosa), Sarchione, Napoletano, Irace (Di Virgilio), Di Lorenzo, Alberico (Ciccotosto), Liberatore (Volpe), Antonino (Galiè). All. Massimo Baiocco

IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Si è giocata la 15° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La R.C. Angolana pareggia con la Giovanile Chieti ed è campione d´Abruzzo con 3 turni di anticipo: un cammino praticamente perfetto quello compiuto dai nerazzurri in questa seconda fase, come dimostrano i 36 punti ottenuti in 15 giornate con una sola sconfitta al passivo (contro la D´Annunzio Marina). Nelle altre gare l´Amiternina sbanca Loreto Aprutino e balza al secondo posto approfittando del ko del Poggio degli Ulivi, battuto per 1-0 a Celano; chiudono il quadro il pareggio tra Cologna e Marsica e la vittoria nel posticipo del River Casale sulla D´Annunzio Marina.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 36, Amiternina e Giovanile Chieti 24, Poggio degli Ulivi 22, River Casale 20, D'Annunzio Marina 18, Marsica 17, Celano e Lauretum 16, Cologna 15

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Caldora spreca un vantaggio di due reti all´intervallo e nel secondo tempo si fa raggiungere sul pareggio nel big match con il Francavilla: le due squadre sono insieme in vetta alla classifica, a +1 sulla Bacigalupo e sulla Virtus Vasto che però hanno già riposato e quindi hanno una gara in meno rispetto alla coppia di testa; proprio la Bacigalupo conferma il suo ottimo momento di forma e ottiene la quinta vittoria consecutiva battendo con un netto 5-0 il fanalino di coda Virtus Cupello. Si accende la lotta per la salvezza: fondamentali colpi esterni per il Manoppello Arabona (3-2 a Lanciano) e per il Sant´Anna (2-1 sul campo dell´Acqua e Sapone), il Miglianico infine si aggiudica per 4-1 lo scontro diretto con il San Salvo.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora e Francavilla 30, Bacigalupo* e Virtus Vasto* 29, Spal Lanciano 21, Manoppello Arabona* 14, Acqua e Sapone e Miglianico 13, Sant'Anna 12, San Salvo* 10, Virtus Cupello 7

*=una partita in meno

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Nel big match di giornata la capolista Poggio degli Ulivi piega per 2-1 la R.C. Angolana ed è a un passo dalla conquista del titolo: il +6 sul secondo posto è un margine rassicurante per la squadra di mister Augusto Gabriele, a cui in questi ultimi 3 turni basterà ottenere 4 punti per la matematica certezza della vittoria del campionato. Si dividono la posta in palio Olympia Cedas e Delfini Biancazzurri, sorridono invece il Celano (2-0 sulla Bacigalupo) e la Virtus Vasto (1-0 sul Pineto); il posticipo di domenica pomeriggio tra Il Delfino Flacco e Penne termina 2-1 per i padroni di casa.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 39, R.C. Angolana 33, Delfini Biancazzurri 23, Il Delfino Flacco 21, Penne 20, Olympia Cedas 19, Bacigalupo 18, Celano 14, Virtus Vasto 13, Pineto 11

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Pareggi per la Giovanile Chieti (1-1 con il River Casale) e per la Caldora (3-3 con il Lauretum), sorridono invece il Fossacesia, che regola con un secco 4-1 la Fater Angelini, e la D´Annunzio Marina, che vince a tavolino con la Virtus Cupello (quest´ultima infatti non si è presentata a Pescara); chiude il quadro del 15° turno l´affermazione dei Quattro Colli che espugnano San Salvo e mettono in cassaforte la salvezza.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti 32, Caldora 29, Fossacesia 27, Francavilla** 26, River Casale 25, D'Annunzio Marina* 23, Quattro Colli 16, Fater Angelini 12, San Salvo* 9, Lauretum** 8, Virtus Cupello -1 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Loris Napoletano