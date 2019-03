A seguito della pioggia del mese di Dicembre scorso Via Valloncello è rimasta isolata per la rottura della fognatura che ha provocato lo sprofondamento di un tratto di strada. Dopo mesi di disagi finalmente nei giorni scorsi sono stati effettuati ed ultimati i lavori, ma è bastata la prima pioggia che la strada è tornata ad essere impraticabile per l’esplosione del tombino ed il conseguente allagamento della stessa.

I cittadini e i residenti sono indignati e chiedono ai responsabili fino a quando dovranno sopportare questi disagi? Bisognerà temere ogni pioggia?

Lettera firmata