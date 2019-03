Il Vasto Marina vince 5-2 contro il Civitella Roveto e resta in Eccellenza senza dover disputare i play out. In gol Benedetto, Cesario e Manno, gli ultimi due attaccanti autori di una doppietta a testa. Per i padroni di casa al 41' aveva pareggiato Di Girolamo.

Una vittoria che permette alla squadra allenata da mister Precali di disputare il prossimo anno il quarto campionato di Eccelllenza consecutivo. 37 i punti conquistati, frutto di 7 vittorie, 16 pareggi e 11 sconfitte, 31 gol fatti e 35 subiti. Una vera e propria impresa, al termine del girone di andata la squadra era ultima con 7 punti.

"Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo - dichiara a fine partita un entusiasta presidente Massimiliano Baccalà - un gruppo di amici si gode questo meritato successo. Abbiamo sofferto e fatto sacrifici contro tutto e tutti, ci hanno lasciati soli, soprattutto il Comune, ma adesso questi quattro appassionati possono fare festa".

Per il Vasto Marina è il primo traguardo raggiunto: "Ora vogliamo fare bene giovedì contro la Torrese nella finale juniores e vincere anche il terzo titolo regionale. Se tutto dovesse andare bene potenzierò la squadra in vista della fase nazionale. Vogliamo andare avanti il più possibile."

Sul futuro non sono escluse possibilità di collaborazione con altre società: "Può succedere tutto, ma basta chiacchiere, se si presentano persone serie che hanno davvero voglia di fare calcio noi ci siamo".

Francavilla-San Salvo 1-6. Si conclude con un risultato tennistico il campionato dell'U.S. San Salvo. A Francavilla i ragazzi di Gallicchio, autori di un primo tempo perfetto, hanno superato per 6-1 i giallorossi allenati da Vecchiotti. Tutte le reti sono state realizzate nella prima frazione. Ad aprire le marcature è Antenucci al 12'. Quattro minuti dopo Marinelli raddoppia, mentre al 21' è il giovane Del Borrello a realizzare il momentaneo 0-3. Al 26' ancora gli ospiti in gol con Vinciguerra. Al 35' Lalli realizza il gol della bandiera dei locali.

A cinque minuti dal termine del primo tempo Antenucci segna di nuovo e realizza la sua quattordicesima marcatura stagionale. Allo scadere della prima frazione Marinelli sigla la sua doppietta e fissa il risultato sul 6-1. L'auspicio dei tifosi sansalvesi, presenti anche oggi al Valle Anzuca di Francavilla, è che già da domani si pongano le basi per la prossima stagione magari migliorando il settimo posto di quest'anno. (Luca Di Sciascio)

River Casale-Virtus Cupello rinviata per impraticabilità del campo si recupererà domenica 4 maggio. I rossoblu di Antonaci dovranno comunque disputare i play off proprio contro il River Casale.





I risultati della 34esima giornata di Eccellenza (17° di ritorno). Alba Adriatica-Miglianico 0-2, Altinrocca-Acqua&Sapone 1-0, Avezzano-San Nicolò 3-2, Civitella Roveto-Vasto Marina 1-5, Francavilla-San Salvo 1-6, Pineto-Rosetana 1-2, River Casale-Virtus Cupello rinviata per impraticabilità del campo, Torrese-Capistrello 4-1, Vastese-Montorio 2-0



La classifica. San Nicolò 86, Avezzano 77, Torrese 69, Capistrello 60, Vastese 50, Miglianico 50, San Salvo 49, Alba Adriatica 44, Pineto 42, Francavilla 40, Rosetana 39, Montorio 38, Vasto Marina 37, Acqua&Sapone 35, River Casale* 31, Virtus Cupello* 30, Altinrocca 27, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno, si recupera domenica 4 maggio)

San Nicolò promosso in D,

Avezzano in finale dei play off regionali, Torrese-Capistrello la semifinale,

Altinrocca-Acqua&Sapone, River Casale-Virtus Cupello ai play out

Civitella Roveto retrocesso in Promozione