Erano in due. Parlavano con accento straniero. Sono ricercati dalla polizia i ladri entrati in azione nella tarda serata di ieri nel centro di Vasto Marina, dove hanno minacciato una pensionata dentro la sua casa, rubandole gli ori. Un paio di chilometri più a sud, hanno svaligiato un altro appartamento.

Il primo raid è scattato in via Donizetti, il tratto di statale 16 che attraversa la parte nord della località balneare. Sabato sera, incuranti del transito delle auto e della presenza della padrona di casa, i malviventi sono entrati attraverso balcone e finestra del piano terra. La donna era al letto. Le hanno intimato di stare ferma e non parlare. Poi hanno rovistato nei cassetti e arraffato gli oggetti preziosi, prima di dileguarsi.

Sul posto è intervenuta la scientifica del Commissariato di Vasto per compiere i necessari rilievi alla ricerca di impronte dei ladri, che hanno agito a volto scoperto. Le forze dell'ordine hanno accertato che un secondo furto è stato messo a segno sempre ieri sera nella zona meridionale della riviera, in un appartamento del condominio Gabbiano.