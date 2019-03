A San Buono si rinnova la sfida già andata in scena nel 2009. A contendersi la guida del Comune saranno il sindaco uscente, Denisso Cupaiolo (centrodestra) e Nicola Filippone (centrosinistra). Cinque anni fa la vittoria di Cupaiolo arrivò per una manciata di voti, 391 contro i 377 di Filippone.



A servizio del cittadino - Lista per San Buono

Candidato Sindaco: Denisso Cupaiolo

Candidati consiglieri comunali:

Umberto Carmenini

Massimo Carusi

Alberto Cerella

Simone Cupaiolo

Michele Gentile

Francesco Lapenna

Manuela Pedone

Luciana Santucci

Jonathan Vancheri

La rinascita

Candidato Sindaco: Nicola Filippone

Candidati consiglieri comunali:

Giovanna Aloè

Federica Cupaiolo

Natasha Cupaiolo

Ernesto Lalla

Antonio Marcianelli

Tiziana Mattia

Gianpaolo Paganelli

Nicoletta Piras

Berino Romilio

Silvio Russo

Elezioni 2009

Al servizio del cittadino - Sindaco Denisso Cupaiolo - 391 voti (50,9%)

San Buono democratica - Candidato Sindato Nicola Filippone - 377 voti (49.1%)