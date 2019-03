Il quartiere Incoronata è in festa in onore della Madonna. Ieri pomeriggio si è svolta la processione che ha riportato la statua della Madonna dalla cattedrale di San Giuseppe, dove era stata portata una settimana fa, alla sua chiesa. Questa mattina si è svolta la solenne celebrazione eucaristica, un'altra ce ne sarà in serata. Tempo permettendo questa sera spazio alla musica di Giò Valeriani, alla festa nel piazzale antistante la parrocchia e, per concludere ai fuochi pirotecnici.

Foto della processione di "ritorno" di Pierluigi Cilli.