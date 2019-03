Si torna al voto anche a Palmoli, con il sindaco uscente, Roberta Marulli, che dopo due mandati come primo cittadino passa il testimone a Giuseppe Masciulli, già in passato sindaco del paese, alla guida della lista Rinnovamento. Il sindaco uscente sarà nella lista come candidato consiglieri. L'altra lista, che proverà a "conqusitare" il Comune, è guidata da Riccardo Pelliccia.

Rinnovamento

Candidato Sindaco: Giuseppe Masciulli

Candidati consiglieri comunali

Luca Barisano

Valentina Conti

Lorenzo Di Ninni

Donato Ferraina

Giovanni Maini

Roberta Marulli

Giuseppe Melfi

Lista per Palmoli

Candidato Sindaco: Riccardo Pelliccia

Candidati consiglieri comunali:

Nico Bolognese

Paride De Santis

Antonietta Del Casale

Michele Smargiassi

Eliseo Nicolì

Mauro Pelliccia

Rina Maria Di Bartolomeo

Elezioni 2009

Rinnovamento - Sindaco Roberta Marulli - 518 voti (66,1%)

Con Noi per Palmoli - Candidato Sindaco Alida Rita Paladino - 266 voti (33,9%)