Saranno tre le liste e i rispettivi candidati sindaci che a Monteodorisio si contenderanno la poltrona che per dieci anni è stata di Ernesto Sciascia. Il sindaco uscente, già prima che dal governo centrale arrivasse l'ok per i sindaci dei piccoli Comuni al terzo mandato aveva già passato la mano, con le primarie che hanno visto Nicola Piccirlli, attuale vicesindaco, prevalere su Anna Menna. Per il centrodestra torna in campo Saverio Di Giacomo, già primo cittadino di Monteodorisio, mentre Eugenio Cupaiolo è il terzo candidato, espressione di un movimento civico.

Monteodorisio Democratica

Candidato Sindaco: Nicola Piccirilli

Candidati consiglieri

Rosalia Capraro

Domenico Cardinale

Walter Della Penna

Rosario Di Giacomo

Enrico Di Prospero

Daniele Molisani

Nicola Monaco

Maria Grazia Piccirilli

Nicola Tarquinio

Mihaela Cristina Toma

Ripartiamo

Candidato Sindaco: Saverio Di Giacomo

Candidati consiglieri

Miriam Di Francesco

Antonio Del Giango

Milena Burraccio

Iolanda Di Pardo Di Camillo

Giovanna Lizzi

Donato Lizzi

Venanzio Mirolli

Nicola Bontempo

Paola D’Orfeo

Mario De Vizio

Monteodorisio si rinnova

Candidato Sindaco: Eugenio Cupaiolo

Candidati Consiglieri

Davide Pitetti

Marcello Di Lorito

Giovanna Tarquinio

Patrizia Vitelli

Gianluca Falcone

Nadia Mirolli

Mirco Delle Rose

Sabina Fitti

Catia Ciafardo

Angelo Monaco

Elezioni 2009

Monteodorisio Democratica - Sindaco Ernesto Sciascia - 898 voti (51,1%)

Quadrifoglio - Candidato Sindaco Nicola Stanisci - 858 voti (48,9%)