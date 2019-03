Prima Categoria, girone B. Prosegue la marcia al vertice dello United Cupello che in casa contro lo Sporting San Salvo vince 1-0 con gol di Marino. Dietro il Fara San Martino insegue ad una lunghezza di distanza dopo la vittoria per 0-1 allo scadere sul campo del Tre Ville. Il Palombaro supera 2-0 davanti al proprio pubblico la Spal Lanciano. Sconfitto il Casalbordino a Guastameroli 1-0. Pareggio 1-1 per lo Scerni contro il Trigno Celenza, avanti con Vitelli il pareggio arriva con un autogol di mister Praino su retropassaggio al proprio portiere.

Stesso risultato anche per l'altra squadra di scernese, il Real San Giacomo che torna a casa con un punto da Roccaspinalveti. La Casolana passa 5-1 a Castelfrentano. Rinviata per impraticabilità del campo Monteodorisio-Real Montazzoli, gara che si dovrebbe recuperare mercoledì 30 aprile. Nel prossimo turno, alla penultima giornata, c'è il big match che deciderà le sorti del campionato: Fara San Martino-United Cupello.

I risultati della 28esima giornata di Prima Categoria (13° di ritorno), girone B. Castelfrentano-Casolana 1-5, Guastameroli-Casalbordino 1-0, Monteodorisio-Real Montazzoli rinviata, Palombaro-Spal Lanciano 2-0, Roccaspinalveti-Real San Giacomo 1-1, Scerni-Trigno Celenza 1-1, Tre Ville-Fara San Martino 0-1, United Cupello-Sporting San Salvo 1-0.

La classifica. United Cupello 66, Fara San Martino 65, Palombaro 53, Casalbordino 48, Real Montazzoli* 48, Tre Ville 47, Scerni 45, Guastameroli 40, Sporting San Salvo 34, Real San Giacomo 34, Trigno Celenza 32, Roccaspinalveti 29, Casolana 26, Spal Lanciano 25, Monteodorisio* 19, Castelfrentano 12 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 4 maggio, ore 16.30. Casalbordino-Palombaro, Fara San Martino-United Cupello, Monteodorisio-Roccaspinalveti, Real Montazzoli-Tre Ville, Real San Giacomo-Guastameroli, Spal Lanciano-Castelfrentano, Sporting San Salvo-Scerni, Trigno Celenza-Casolana

Seconda Categoria, girone G. Manca una sola giornata al termine del campionato. In testa c'è sempre il Paglieta che supera 4-0 il Colledimezzo, dietro l'Incoronata vince 1-0 in casa con gol di Auriemma contro il Mario Tano ed è ancora a due punti di distanza da sola, la conquista dai play off è adesso matematica. E' la settima vittoria consecutiva per i vastesi che estromettono gli atessani dai play off. La gara è stata giocata su un campo allagato ed è iniziata con 30 minuti di ritardo.

Al terzo posto c'è il Real Montalfano che vince 2-1 contro la Valle Del Treste Liscia con le firme di Borrelli e Buccione e Pomponio che aveva portato in vantaggio i padroni di casa. Il Real Montalfano travolge 5-0 il Mario Turdò, il Fresa vince 4-3 a Furci ed è nei play off con doppietta di Di Stefano e reti di D'Ugo e Delle Donne, per i padroni di casa doppietta di Adrian e rete di Argentieri. A San Buono passa il Gissi 4-2. Successo esterno del Fossacesia 90 a Casalanguida per 3-2. Nell'ultima giornata il Paglieta va a Carunchio contro il Mario Turdò, l'Incoronata a Fresa.

I risultati della 25esima giornata (12° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Casalanguida-Fossacesia 90 2-3, Furci-Fresa 3-4, Incoronata-Mario Tano 1-0, Paglieta-Colledimezzo 4-0, Real Montalfano-Mario Turdò 5-0, San Buono-Gissi 2-4, Valle Del Treste Liscia-Montalfano 1-2

La classifica. Paglieta 52, Incoronata 50, Gs Montalfano 48, Real Montalfano 47, Fresa 46, San Buono 41, Mario Tano 40, Gissi 35, Fossacesia 90 32, Mario Turdò 27, Colledimezzo 26, Furci 22, Casalanguida 19, Valle Del Treste Liscia 7

Il prossimo turno, domenica 4 maggio, ore 16.30. Colledimezzo-Valle Del Treste Liscia, Fossacesia 90-San Buono, Fresa-Incoronata, Gissi-Real Montalfano, Mario Tano-Casalanguida, Mario Turdò-Paglieta, Montalfano-Furci

Terza Categoria Vasto. L'Odorisiana supera 2-0 in casa il Real Porta Palazzo e si aggiudica il campionato di Terza Categoria, la Virtus Rocca San Giovanni passa 4-2 sul campo del Real Alto Vastese ed è ormai certa del secondo posto, il Carunchio infligge un 2-0 ai Lupi Marini. Successo esterno anche per la Virtus Tufillo contro la Casalese per 3-1 che entra in zona play off mentre il Lentella supera 3-1 il Guilmi.

Torna alla vittoria lo Sporting Vasto che sconfigge 4-2 la Dinamo Roccaspinalveti con gol di Cupaiolo, D'Ascanio, Tana servito da Abdul e Cupaiolo su assist di Pachioli. Grande la gioia dei gialloblu vastesi per questo successo. Ad una giornata dal termine resta da stabilire quali saranno le altre due squadre, oltre Virtus Rocca San Giovanni e Carunchio che parteciperanno ai play off. Saranno due tra Real Porta Palazzo, Virtus Tufillo, Guilmi e Casalese.

I risultati della 21esima giornata (10° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Lupi Marini 2-0, Casalese-Virtus Tufillo 1-3, Lentella-Guilmi 3-1, Odorisiana-Real Porta Palazzo 2-0, Real Alto Vastese-Virtus Rocca San Giovanni 2-4, Sporting Vasto-Dinamo Roccaspinalveti 4-2

La classifica. Odorisiana 52, Virtus Rocca San Giovanni 46, Carunchio 42, Real Porta Palazzo 30, Virtus Tufillo 29, Guilmi 27, Casalese 26, Real Alto Vastese 24, Dinamo Roccaspinalveti 20, Lupi Marini 19, Lentella 16, Sporting Vasto 13

Il prossimo turno, domenica 4 maggio, ore 16.30. Dinamo Roccaspinalveti-Carunchio, Guilmi-Real Alto Vastese, Lupi Marini-Odorisiana, Real Porta Palazzo-Lentella, Virtus Tufillo-Sporting Vasto, Virtus Rocca San Giovanni-Casalese