Andrea Iannone continua nel suo percorso di miglioramento in MotoGp. Nel Gran Premio di Argentina, esordio assoluto per il motomondiale, il pilota vastese conquista un sesto posto che rappresenta il miglior piazzamento di questi due anni nella classe regina. Nei primi giri, con le gomme al top, Iannone ha battagliato con i migliori della MotoGp, riuscendo a resistere a lungo nelle primissime posizioni e ingaggiando bei duelli con Marquez e Rossi. Inoltre il pilota del team Pramac è stato il primo dei ducatisti a tagliare il traguardo. Con i punti conquistati in Argentina Iannone sale al quinto posto nella classifica iridata.

La gara. Si spengono i semafori e Andrea Iannone schizza dai blocchi di partenza, guadagnando ben 6 posizioni piazzandosi alle spalle di Jorge Lorenzo, leader della corsa. Si scatena la bagarre e il pilota vastese finisce un po’ fuori traiettoria per evitare contatti con gli altri piloti e si ritrova 7°. Questa situazione dura poco perchè, appena dopo il primo passaggio sul traguardo, Iannone infila tutti quelli che gli sono davanti fino ad arrivare alle spalle dell’altro ducatista Dovizioso. Spinge forte il pilota vastese, che sorpassa di forza Dovizioso e si riporta di nuovo all’inseguimento di Lorenzo. Inizia poi un duello con Valentino Rossi e Marc Marquez. Lo spagnolo alla fine si invola all’inseguimento di Lorenzo e Iannone resiste caparbio agli attacchi del Dottore, che a sua volta si deve difendere da Bradl. Ne approfitta Iannone che, continuando a guidare molto bene così come accaduto ad Austin, si assesta al terzo posto e cerca di mantenere il controllo della sua moto per non spremere troppo le gomme. Davanti Marquez si avvicina a Lorenzo, mentre Pedrosa e Bradl si fanno minacciosi alle spalle di Iannone. Ed è proprio Bradl, quando mancano 19 giri alla fine, a superare il pilota italiano piazzandosi al terzo posto.Questa situazione dura poco, perchè Ian29 restituisce il sorpasso a Bradl riportandosi terzo. A 17 giri dal termine Iannone deve subire il doppio sorpasso dai piloti che lo seguono, Pedrosa e Bradl, ritrovandosi a viaggiare in quinta posizione, con Rossi che dopo qualche curva riesce a sopravanzarlo. Iannone rimane così in sesta posizione, vedendo scappar via la coppia Rossi-Bradl e riuscendo a conservare un certo margine su Smith e Dovizioso. A tagliare per primo è Marc Marquez, davanti a Lorenzo e Pedrosa, per l'ennesima giornata di dominio spagnolo.

Il prossimo fine settimana si tornerà di nuovo in pista con il motomondiale che sbarca in Europa e sarà di scena a Jerez, in Spagna. Per Iannone sarà un'altro appuntamento importante, in cui continuare a mostrare tutta la sua classe e sperando che la moto riesca a supportarlo fino alla fine delle gare.

L'ordine di arrivo: Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Bradl, Iannone, Smith, P.Espargaro, Dovizioso, Aoyama, Hayden, Hernandez, Abraham, Redding, A.Espargaro, Barbera, Pirro, Laverty, Di Meglio, Edwards, Parkes.

Classifica mondiale: 1. Marquez 75punti; 2. Pedrosa 56; 3. Rossi 41; 4. Dovizioso 34; 5. Iannone 25; 6. Bradl 24; 7. Lorenzo 22; 8. A.Espargaro 21; 9. Smith 20; 10. P.Espargaro 18; 11. Hayden 18