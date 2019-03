Partirà dall'ottava casella in griglia Andrea Iannone nella terza prova del motomondiale. Si corre in Argentina, sull'inedito tracciato di di Termas de Rìo Hondo, e la musica della MotoGp sembra essere la stessa. Nelle prove ufficiali a stampare il tempo da pole position è Marc Marquez (1'37.683), che rifila più di mezzo secondo a Lorenzo e Pedrosa, per un trio iberico che oggi promette scintille. Dietro di loro A.Espargaro, Dovizioso, Smith, Rossi e poi Andrea Iannone, che ha fatto segnare il suo miglior giro in 1'39.237, non troppo distante dall'altro ducatista Dovizioso. Per Ian29, in questa prima fase di stagione, la prima nota positiva è senz'altro quella di essere rimasto sempre tra i primi 10 della FP4 evitando quindi le noie dei "ripescaggi" in Q1. A questo si unisce anche il buon passo gara mostrato nell'ultima gara americana e le sensazioni espresse dal pilota dopo le prove di ieri.

Questa sera (inizio del Gp ore 19 italiane) il pilota in sella alla Ducati del Team Pramac proverà a ripetere l'ottima gara fatta registrare ad Austin quando aveva inseguito a lungo il terzo posto, salvo poi doversi arrendere per i problemi alle gomme.