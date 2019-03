"Oggi festeggio due volte. La prima è perchè compio 71 anni. La seconda perchè sono riuscito a vincere ancora una medaglia d'oro". È tanta la felicità di Giulio Passot, podista vastese tesserato per la Runners Chieti, dopo aver tagliato il traguardo di Chia Laguna, Sardegna, dove si sono svolti i campionati italiani master di mezza maratona. Un risultato per lui di assoluto prestigio, con la medaglia che andrà ad aggiungersi alla già ricca bacheca conservata in casa. Quella in terra sarda è una vittoria che vale doppio, perchè durante l'inverno Passot è dovuto rimanere molto tempo fermo a causa di un infortunio. Poi, la sua costanza nell'allenamento e la sua inimitabile grinta, gli hanno permesso di preparare la gara odierna. "Il percorso era molto duro - commenta Passot dopo la gara - infatti tutti i migliori hanno corso con tempi superiori di 5-6 minuti rispetto ai loro record".

Nella categoria SM70, Passot ha sbaragliato la concorrenza, percorrendo i 21 chilometri in 1:39'51'', precedendo di oltre 5 minuti Aldo Sandrin e Paolo Magroni. Con il suo ottimi tempo Giulio Passot si è piazzato al 303° posto tra gli uomini e 331° in classifica assoluta.