Quattro candidati per una poltrona. Sono state presentate ufficialmente ieri le liste che saranno in campo nelle elezioni del prossimo 25 maggio, quando i cittadini abruzzesi saranno chiamati a scegliere il successore di Gianni Chiodi. In lizza lo stesso presidente uscente, a capo della coalizione di centrodestra, Luciano D'Alfonso, per il centrosinistra, Sara Marcozzi, del Movimento 5 Stelle, e Maurizio Acerbo, con una sua lista di sinistra.

Sono ben 14 le liste in campo. Di queste ben 8 sono a sostegno dell'ex sindaco di Pescara, quattro per Chiodi, mentre gli altri due candidati vanno avanti solo con la loro lista. Nei corposi elenchi anche tanti rappresentanti del Vastese, distribuiti in tutti gli schieramenti. A loro il compito, qualunque sia il loro colore politico, di rappresentare un territorio troppo spesso tenuto a margine della politica regionale.

Nei link seguenti le 14 liste con i candidati di tutte le circoscrizioni su base provinciale. (I candidati presidenti in rigoroso ordine alfabetico)



Maurizio Acerbo

Un'altra Regione con Acerbo



Gianni Chiodi

Forza Italia

Nuovo centrodestra - Udc

Fratelli d'Italia

Abruzzo Futuro



Luciano D'Alfonso

Partito Democratico

Sinistra Ecologia e Libertà

Italia dei Valori

Partito Socialista

Regione facile

Valore Abruzzo

Abruzzo civico

Centro democratico



Sara Marcozzi

Movimento 5 Stelle