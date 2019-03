Con il terzo posto in classifica ormai in cassaforte la BCC Vasto Basket si prende una mezza giornata di vacanza andando ad affrontare la seconda giornata della fase a orologio senza l'affanno di dover fare per forza risultato. Così è la NPC Rieti a conquistare la vittoria con il risultato di 74-43. Coach Di Salvatore può approfittare delle tre gare ininfluenti per la classifica e fa riposare qualche giocatore. In campo va un quintetto inedito con Sergio, Durini, Marinelli, Di Tizio e Di Carmine. I vastesi reggono l'impatto della corazzata Rieti per un quarto, riuscendo a mettere anche la testa davanti quando Durini infila la tripla del 5-2. I padroni di casa provano il nuovo allungo ma è Sergio, ancora dall'arco dei 6.75 a ricucire (12-11). Alla sirena, però, sono i laziali a chiudere avanti 19-11. Il resto della partita è poco più di un allenamento per i biancorossi, che lasciano per tutti i 40 minuti Dipierro e Serroni in panchina e per tre quarti rinunciano a Marinelli. La Npc Rieti dilaga già nel secondo quarto, chiuso 42-21, poi incrementa con il 63-33 della terza frazione e il 74-43 con cui si chiude il match. Giovedì la BCC Vasto Basket tornerà nel Lazio, per affrontare la Benacquista Latina, in un'altra gara in cui far riposare qualche giocatore. Poi, nell'ultimo impegno della fase a orologio, i biancorossi riceveranno la visita del Senigallia (domenica 4 maggio).