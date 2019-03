La Vastese chiude la stagione con una vittoria per 2-0 sul Montorio che vale il quinto posto finale a 50 punti. All'Aragona sblocca la gara Galiè al 22', raddoppia Soria al 60'. Per i biancorossi è il 13° successo in campionato, 11 i pareggi, 10 le sconfitte, 49 gol fatti e 49 subiti.

La partita. All'Aragona in campo Vastese e Montorio per l'ultima giornata del campionato di Eccellenza. I biancorossi sono al quinto posto con 47 punti insieme al Miglianico, gli ospiti a 38 sono ormai salvi, è una sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Piove sull’Aragona, campo pesante. Nella Vastese debuttano dal primo minuto Galiè e Di Croce, fuori Torres. Prima del fischio osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Antonio Zimaglini e Felice Sapio due tifosi scomparsi in settimana.

Al 9' una punizione di Potacqui sotto il diluvio viene parata da Cialdini, al 14’ girata in area di Improta, l’estremo difensore di casa blocca ancora. Al 22' la Vastese passa in vantaggio con Galiè che servito dalla destra dal cugino Triglione insacca di testa.

Tre minuti dopo Galiè ancora di testa da due passi, questa volta Pompei para. Al 30' Montorio pericoloso, Pierleoni scatta sul filo del fuorigioco e lascia partire un diagonale nell'area piccola, Cialdini è attento e neutralizza.

Al 35' traversone dalla destra di Rossodivita, la sfera attraversa l'area ed esce fuori. Al 41' Bella conclusione di D'Antonio che colpisce la base del palo e va fuori. Sul successivo corner azione confusa in area la palla rimbalza sulla traversa. Al 44' Pichini si infortuna e deve lasciare il campo in barella.

Nella ripresa Vastese in avanti, al 48' la conclusione di Soria dalla distanza sorvola la traversa. Al 60' raddoppia la Vastese con Soria, Benedetti serve D'Adamo al limite dell'area che si gira e sulla sinistra serve Soria che stoppa di petto e calcia a rete. Per l’attaccante biancorosso è il 16° gol in campionato. Due minuti dopo Soria manca il terzo gol lanciato come in precedenza dalla destra da D'Antonio. Al 64’ Di Croce lascia il campo per Forte.

Al 69' la Vastese va vicina al terzo gol con D'Antonio. Al 75’ Battista prende il posto di Galiè. Al 75' Forte avanza in velocità verso l'area avversaria, mette in mezzo ma i compagni arrivano in ritardo.



All’82' cross dalla sinistra di Battista per Forte che colpisce al volo di destro ma manda fuori. All’84 esce Soria tra gli applausi, a 36 anni 16 gol in Eccellenza, con un solo rigore e 3 in Coppa Italia, in una squadra che non naviga nelle parti alte della classifica, non sono pochi. Staffetta maestro-allievo con il giovane Balzano, un ragazzo che potrebbe rappresentare il futuro del calcio vastese. All’88' c’è ancora tempo per una conclusione di Battista, Orletti para.

Davanti ai soliti pochi intimi si chiude una stagione anonima per i colori biancorossi in attesa delle evoluzioni su un futuro che al momento sembra essere incerto.

Clicca qui per la cronaca in diretta.

Tabellino

Vastese-Montorio 2-0 (1-0)

Marcatori: 22’ Galiè (Vastese), 60’ Soria (Vastese)

Vastese: Cialdini, Triglione, Berardi, Galiè (75’ Battista), Benedetti, Catenaro, Rossodivita, D’Adamo, Di Croce (64’ Forte), Soria (84' Balzano), D’Antonio. A disposizione Schiavone, Cardone, Miani, Avantaggiato. Allenatore Lemme

Montorio: Pompei (66’ Orletti), Di Silvestre, Pierleoni, Di Matteo, Marano, Bucciarelli, Clementoni, Napoletani (46’ Pichini), Improta, Cosmi, Potacqui (58’ Catini). A disposizione Di Giulio, Di Odoardo, Marini, Ruscioli. Allenatore De Amicis

Arbitro: Emanuele Varanese di Chieti (Alessandro Martelli di Lanciano e Alessandro De Gennaro di Sulmona)

Ammoniti: Napolitani (Montorio), Triglione (Vastese), Pierleoni (Montorio), Catenaro (Vastese), Forte (Vastese)

I risultati della 34esima giornata di Eccellenza (17° di ritorno). Alba Adriatica-Miglianico 0-2, Altinrocca-Acqua&Sapone 1-0, Avezzano-San Nicolò 3-2, Civitella Roveto-Vasto Marina 1-5, Francavilla-San Salvo 1-6, Pineto-Rosetana 1-2, River Casale-Virtus Cupello rinviata per impraticabilità del campo, Torrese-Capistrello 4-1, Vastese-Montorio 2-0



La classifica. San Nicolò 86, Avezzano 77, Torrese 69, Capistrello 60, Vastese 50, Miglianico 50, San Salvo 49, Alba Adriatica 44, Pineto 42, Francavilla 40, Rosetana 39, Montorio 38, Vasto Marina 37, Acqua&Sapone 35, River Casale* 31, Virtus Cupello* 30, Altinrocca 27, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno, si recupera domenica 4 maggio)

San Nicolò promosso in D,

Avezzano in finale dei play off regionali, Torrese-Capistrello la semifinale,

Altinrocca-Acqua&Sapone, River Casale-Virtus Cupello ai play out

Civitella Roveto retrocesso in Promozione