Sarà ancora una volta sfida tra Mimmo Budano, sindaco uscente, e Giovanni Sallese. Sono loro due i candidati sindaci, rispettivamente di centrodestra e centrosinistra, per il Comune di Villalfonsina. Nel 2009 furono quattro le liste in competizione, per questa tornata elettorale si sono ridotte a due.

Villalfonsina di tutti

Candidato sindaco: Mimmo Budano

Candidati consiglieri comunali

Antonello Bracalante

Emiliano D’Addario

Nina Di Martino

Nicolino Di Pietrantonio

Nunzio Laino

Antonio Gizzi

Nicola Martinicchio

Tommaso Moretta

Francesco Tieri

Giovina Miserere

Insieme per Villalfonsina

Candidato sindaco: Giovanni Sallese

Candidati consiglieri comunali

Nicola Bozzella

Antonino Di Blasio

Donato Lanci

Massimo Mancini

Elsa Melatti

Giulio Pietropaolo

Alessandra Presenza

Piero Sanfelice

Manfredi Sboro

Giuliano Travaglini

Elezioni 2009

Villalfonsina nel cuore - Sindaco Mimmo Budano - 265 voti (34,7%)

Insieme per Villalfonsina - Candidato Sindaco Giovanni Sallese - 202 voti (26,4%)

Volare insieme - Candidato Sindaco Alfredo D'Angelo - 179 voti (23,4%)

Nuova alba - Candidato Sindaco Franco Canosa - 118 voti (15,4%)