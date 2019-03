Lo scorso 16 novembre erano stati in tanti, come ogni anno, ad andarla a trovare per festeggiare il suo compleanno. Erano ben 109 i suoi anni, ricordati in un semplice momento di festa, presso l'Oasi dell'Anziano di Vasto Marina, per rendere omaggio a Grazia Bozzelli, vedova Malatesta, la donna più anziana della città e dell'Abruzzo. Anno dopo anno il suo compleanno era diventao un tradizionale appuntamento, omaggiato anche dagli amministratori pubblici, per quella che ormai era stata ribattezzata la "nonnina di Vasto". Oggi, 27 aprile 2014, nonna Grazia si è spenta serenamente, concludendo la sua vita terrena.

