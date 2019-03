"Spiace dover constatare come la polemica politica cerchi di arricchirsi con notizie false e prive di fondamento, che hanno un unico obiettivo, quello di screditare gli avversari, e per farlo non esitano a ricorrere a bugie e illazioni gratuite". È Gianni Chiodi, presidente della Regione Abruzzo e commissario straordinario alla sanità, a replicare alle dichiarazioni del presidente del consiglio comunale di Vasto Giuseppe Forte, che ieri aveva annunciato un progetto segreto per la costruzione di un nuovo ospedale a Chieti, a discapito di quello di Vasto. Chiodi, che a caldo aveva commentato la vicenda anche sulla sua pagina facebook, spiega: "Prima di lanciare strali e fare sterili dietrologie, occorrerebbe accertarsi di quello che si afferma. La verità è che abbiamo presentato al Ministero il Piano sanitario che prevede anche la realizzazione dell’ospedale di Vasto. Quanto ai fondi, nessuna sparizione, né tantomeno dirottamento su altre strutture.

Le risorse ci sono e appartengono ai fondi pubblici previsti dall’ex art.20. Sull’ipotesi di una sede sanitaria a Chieti, si tratta, per l’appunto, solo di una ipotesi, una proposta, ancora tutta da vagliare, avanzata da privati ed eventualmente oggetto di un project financing. Ma si tratta di cose separate e distinte - spiega Chiodi-. L’ospedale di Vasto rientra nei nostri piani, non abbiamo fatto alcun passo indietro e vogliamo realizzare quello che ci siamo ripromessi. Come, d’altra parte, abbiamo sempre fatto finora, risanando i conti della sanità, aprendo nuove strutture d’eccellenza, migliorando i livelli di assistenza. Tutto documentato, tutto avvalorato dal ministero, tutto alla luce del sole. Il resto sono solo chiacchiere, intellettualmente disoneste”.