Dedicare il terminal bus di via dei Conti Ricci, a Vasto, a Giovanni Paolo II. Nel giorno della santificazione del papa a nove anni dalla sua morte, un nostro lettore, F.D.A., torna a chiedere l'intitolazione:

"Oggi il Santo Padre ha iscritto nel libro dei Santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII in una solenne cerimonia in Piazza San Pietro. Due persone molto vicine ai fedeli. Già dal 2008 si era pensato di dedicare il terminal bus di Via dei Conti Ricci a Giovanni Paolo II, ma nulla e' stato fatto.

Nel 2011 il presidente dell'associazione Amici degli Anziani, Angela Poli Molino scriveva: Con i suoi viaggi planetari ha portato il Vangelo e un messaggio di pace in tutto il mondo. E amava i giovani. Il terminal risponde a entrambe le motivazioni: luogo di viaggi e di incontri quotidiani di giovani che viaggiano per motivi di studio.

Ora la città di Vasto, in occasione di questo grande evento, chiede al sindaco Luciano Lapenna al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte e a tutta l'amministrazione comunale di far sì che questo sogno di molti vastesi diventi realtà facendo risitemare le aiuole con fiori e la dedicazione del terminal bus a Giovanni Paolo II".