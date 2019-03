Ultima giornata domenica per il campionato di Eccellenza abruzzese che ha già decretato il ritorno in Serie D del San Nicolò e la retrocessione in Promozione del Civitella Roveto. Si gioca alle 15.00.

La Vastese affronta in casa all'Aragona il Montorio per chiudere la stagione al massimo in quinta posizione, ma senza prendere parte ai play off per via del divario superiore ai 10 punti con il Capistrello a +13. Si conclude così una stagione al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali di una piazza abituata ad altri palcoscenici.

Spareggi che, a meno di clamorosi colpi di scena, si disputeranno tra Torrese e Capistrello (che si sfidano proprio domani), la vincente affronterà l'Avezzano, chi passa va alla fase nazionale per la D. I marsicani per evitare i play off e andare direttamente al turno successivo devono avere un vantaggio di 10 punti sulla Torrese terza. Molto difficile quindi che non si disputino perchè il Capistrello battendo domani la Torrese non farebbe i play off e darebbe la qualificazione ai marsicani.

Il Vasto Marina deve vincere in casa del Civitella Roveto già retrocesso per tentare di salvarsi senza play out. L'impresa non è impossibile. Precali dovrà fare a meno dello squalificato Stango.

La Virtus Cupello è ormai nei play out, i rossoblu terzultimi giocano in trasferta contro il River Casale che ha 31 punti, gli stessi della squadra di Antonaci. Importante la vittoria per giocare negli spareggi la gara decisiva in casa. Questa potrebbe essere anche l'unica sfida in programma nei play out, dipende dai risulttai delle altre. Il San Salvo ormai salvo da tempo va a fare visita al Francavilla di Vecchiotti. Su Zonalocale.it, nel box sulla destra segui lo sport, i risultati in tempo reale dell'Eccellenza. Qui la cronaca in diretta di Vastese-Montorio.

Le altre vastesi. Torna in campo la Promozione, il Real Tigre è impegnato a Passo Cordone per evitare l'ultimo posto e la retrocessione diretta. In Prima Categoria la capolista United Cupello ospita lo Sporting San Salvo. In Seconda l'Incoronata, a due punti dal pimo posto, ospita il Mario Tano. In Terza il Real Porta Palazzo in corsa play off affronta a Monteodorisio la capolista Odorisiana mentre lo Sporting Vasto attende la Dinamo Roccaspinalveti.

Il programma della 34esima giornata di Eccellenza (17° di ritorno), domenica 27 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Miglianico, Altinrocca-Acqua&Sapone, Avezzano-San Nicolò, Civitella Roveto-Vasto Marina, Francavilla-San Salvo, Pineto-Rosetana, River Casale-Virtus Cupello, Torrese-Capistrello, Vastese-Montorio

La classifica. San Nicolò 86, Avezzano 74, Torrese 66, Capistrello 60, Vastese 47, Miglianico 47, San Salvo 46, Alba Adriatica 44, Pineto 42, Francavilla 40, Montorio 38, Rosetana 36, Acqua&Sapone 35, Vasto Marina 34, River Casale 31, Virtus Cupello 31, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

San Nicolò promosso in D

Civitella Roveto retrocesso in Promozione