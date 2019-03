Tre pernottamenti: 30 euro, comprensivi di parcheggio per l’auto e ombrellone in spiaggia. Così, promuovendo l’evento a prezzi stracciati, San Salvo promuove la Notte Rosa del 26 luglio. E’ una delle iniziative presentate in municipio nell’ambito del calendario degli eventi estivi 2014.

“Ci siamo dati una scadenza: metà aprile per stilare il calendario delle manifestazioni”, afferma il sindaco, Tiziana Magnacca. “Aggiungeremo a breve altri appuntamenti. L’obiettivo era organizzarsi per tempo: per la prima volta, il Comune di San Salvo vara in anticipo il programma degli eventi. Se si potesse fare ancora prima, sarebbe meglio per organizzare la stagione turistica. Si tratta di eventi distribuiti tra la marina e il centro della città, in accordo con i commercianti, e facendo in modo che ci sia una maggiore osmosi tra il centro storico e la riviera. Un ringraziamento speciale va alle associazioni sansalvesi che, in un’ottica di sussidiarietà sociale e turistica, occupano spazi che il Comune, per motivi economici, non può riempire. In questo modo, imprimiamo un’inversione di tendenza, attraverso strumenti che ci consentono di creare momenti di aggregazione, di far girare l’economia locale e che diventano veicoli di promozione turistica. Abbiamo attivato San Salvo intercity, una app turistica che fornirà tutte le informazioni riguardanti i servizi offerti per il soggiorno nella nostra città”.

“Si comincia - spiega Oliviero Faienza, assessore al Turismo - il Primo Maggio con la giornata del volontariato organizzata dalla Protezione civile. Noi ci siamo aggiunti, organizzando l’esibizione di una pattuglia di atmonauti: paracadutisti dell’associazione Fly zone di Fermo. La villa comunale sarà un’importante spazio di cultura. Nel calendario sono previsti tanti tributi musicali, il concerto de La Differenza, che tornerà a suonare nella nostra città, a settembre la Festa dello sport, per la quale abbiamo chiesto anche la collaborazione ad Alex Zanardi, che speriamo di avere ospite”.

Previsto anche un pacchetto speciale per la Notte Rosa del 26 luglio a San Salvo Marina: “Trenta euro nei bed and breakfast, con pernottamento, parcheggio e ombrellone in spiaggia”.

Giovanni Artese, assessore alla Cultura, ricorda gli appuntamenti con “il teatro, in programma c’è anche un’opera di Shakespeare” e “la musica d’orchestra”, oltre alla rassegna “San Salvo in arte, in cui accoglieremo gli artisti locali, ma non solo”, poi “due serate di cinema” insieme ad altri eventi culturali: la Festa del ritorno e del benvenuto, la Festa della lavanda, la Festa del dialetto sansalvese e il Premio Raffaele Artese.

Gli appuntamenti principali – Primo Maggio: Lancio della pattuglia atmonauti (ore 18, San Salvo Marina); primo giugno: Hobbisti in fiera-fiera espositiva di artigianato artistico (dalle 19 all’una, San Salvo Marina, viale Vespucci); 28 giugnoX Trofeo podistico Città di San Salvo (ore 17, piazza San Vitale, piazza Papa Giovanni XXIII); 16 luglio: Enzo Avitabile e i bottari in concerto (San Salvo Marina); 25 luglio: Arrosticini in centro; 26 luglio: Notte Rosa-Notte d’amare (San Salvo Marina, dal tramonto fino alle 5); Eugenio Bennato in concerto-Festa della pizza (San Salvo Marina); 5 agosto: La Notte dei Saldi-Sfilata di moda con Crea eventi (centro storico); 11 e 12 agosto: Summer vintage rock’n roll (ore 21.30, San Salvo Marina); 10 agosto: La Notte di San Lorenzo-fuochi pirotecnici; 13 agosto: Nottambula-Notte Bianca, 3^ edizione (vie del centro); 24 agosto: da Zelig, Carmine Faraco (ore 21.30, piazzale Cristoforo Colombo); dal 10 al 12 settembre: Festa dello sport-“Lo sport per educare e integrare” (stadio comunale “Davide Bucci”).