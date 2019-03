In piazza del Popolo il Movimento 5 Stelle ha lanciato anche a Vasto la sfida al centrodestra e al centrosinistra e avviato la campagna elettorale in vista del doppio appuntamento con le urne: il 25 maggio i cittadini saranno chiamati a votare per le europee e le regionali. Presentati ufficialmente la candidata alla presidenza della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, gli aspiranti consiglieri regionali del Vastese Pietro Smargiassi, Silverio Marzocchetti e Rema De Camillis e la candidata vastese al Parlamento europeo, Daniela Aiuto. Con loro due deputati del M5S, il teatino Daniele Del Grosso e Alessandro Di Battista, vice presidente della commissione Affari esteri e comunitari della Camera.

Del Grosso bolla entrambi gli avversari: "Un inquisito e un indagato", dice riferendosi ai candidati presidenti del centrosinistra e del centrodestra, Luciano D'Alfonso e Gianni Chiodi.

"Ci copiano tutto. Le uniche cose che non ci copiano è dimezzarsi lo stipendio e rinunciare ai rimborsi elettorali. Ci copiano, ma vinciamo noi", dice Marcozzi, sottolineando come i pentastellati abbiamo voluto presentare la lista dei candidati il 25 aprile, il giorno della Festa della Liberazione. Una data simbolica per rappresentare la voglia di cambiamento degli attivisti del Movimento.

Di Battista, uno dei parlamentari più amati dal popolo pentastellato, parla ai presenti con ironia e raccoglie applausi. Parla soprattutto di libertà d'informazione e dell'Italia che, in questa speciale classifica, è scivolata di anno in anno sempre più in basso: "Quando vinceremo, ai giornali di regime toglieremo i finanziamenti pubblici".