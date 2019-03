Pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Antonio che tre giorni fa ha smarrito il suo cane e per questo chiede aiuto anche attraverso Zonalocale.it nel caso qualche lettore avesse visto il cane in zona Incoronata o in altri punti della città.

Mercoledì 23/04/2014 in località Incoronata si è smarrito il mio Axell.

Cane maschio di 2 anni, meticcio simile ad uno spinone, stazza media con mantello biondo e pancia bianca.

Ha un collare di cuoio color panna ed è munito di microchip. È buonissimo, giocherellone e si lascia avvicinare da tutti.

Per qualsiasi informazione potete contattarmi al numero 3393441645 o su questo indirizzo di posta elettronica: anto_atto@libero.it.