"Mi fa molto piacere constatare che anche per il rappresentante sindacale gli infermieri assegnati a Gissi siano pochi. Mi fa altrettanto piacere che sia d’accordo con me anche quando ha voluto evidenziare la notizia singolare che ausiliari da Vasto vadano a Gissi per turni in straordinario”. Inizia così la controreplica del dottor Fioravante Di Giovanni, responsabile del Pta dell'ospedale di Gissi a Enrico Del Villano Segretario Provinciale del NurSind.

"La spiegazione è semplicissima - prosegue Di Giovanni - se l’ufficio infermieristico che gestisce il personale del comparto autorizza gli straordinari è evidente che gli ausiliari in servizio a Gissi sono insufficienti. A mio giudizio sarebbe bastato non trasferire quelli che c’erano. Relativamente alle spiegazioni chieste sul 'personale esterno che va a pulire la portineria' credo che sia irrispettoso fare polemiche su una borsa lavoro.

Prendo atto con piacere - conclude il respondabile del Pta - dell’affermazione che non c’è nessuna guerra all’ex ospedale di Gissi e ribadisco che ogni sforzo di noi tutti deve essere rivolto a riequilibrare la distribuzione delle risorse da Chieti-Pescara a Lanciano-Vasto".