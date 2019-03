Oggi, sabato 26 aprile, dalle 16.30, nella sala conferenze degli ex Palazzi Scolastici a Vasto è in programma la proiezione del film Materia oscura.

Si tratta di un evento organizzato nell'ambito delle iniziative internazionali per il Chernobyl-Fukushima Days in the world.

Lanciato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino è un film di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti.