Tradizionale appuntamento del 25 aprile con Vasto Veicoli Storici, associazioni di appassionati di vetture d'epoca, che ha organizzato la 14ª edizione del Raduno Città del Vasto. Quest'anno è stata una manifestazione itinerante, che ha toccato tre comuni del Vastese. Partenza di buon mattino dalla sede di via Martiti della Libertà, dove i soci si sono ritrovati per le iscrizioni. Oltre agli automobilisti, qualcuno dei quali arrivava anche da fuori, c'era una nutrita rappresentanza del Vespa Club Vasto, che si è unita al gruppo per questa giornata di festa. Il lungo corteo si è spostato verso l'area di Punta d'Erce, dove le auto sono state posteggiate per foto ricordo, con tanto di drone che ha catturato suggestive immagini dall'alto.

I radunisti si sono poi rimessi in marcia in direzione Monteodorisio scortati dalla Protezione Civile di Vasto, attraversando le strade di Vasto e catturando l'attenzione dei passati che hanno potuto ammirare tanti bolidi, a cominciare dalla rombante Stratos del presidente del club, Massimo Leone, passando per una non comune Renault Alpine del 1972 (di un appassionato pescarese), una Fiat 124 Abarth, una bella Citroen d'annata, tante Fiat, Lancia ed altre ancora. Tappa a Monteodorisio, con visita al Museo e poi ancora un po' di chilometri fino a Scerni, dove con il pranzo si è conclusa la giornata.