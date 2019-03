La lettura di toccanti brani a cura di Mariaelena Fresu con l'accompagnamento musicale di Dario D'Annunzio hanno fatto da cornice alla cerimonia per la Festa della Liberazione, in corso di svolgimento oggi a Vasto.

Poco dopo le 11.00, in piazza Rossetti, la deposizione della corona alla Lapide di Antonio Cieri, cui hanno reso omaggio il sindaco, Luciano Lapenna, e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Quest'anno, per la prima volta, nessun rappresentante istituzionale del Comune di Vasto ha pronunciato un discorso ufficiale, particolare che non è sfuggito agli attivisti locali dell'Anpi, associazione nazionale partigiani d'Italia, che avrebbero gradito l'intervento attivo dell'amministrazione comunale.

Il programma del 24 Aprile prosegue alle 17.00 nella Sala Michelangelo di Palazzo D'Avalos, dove il professor Costantino Di Sante tiene una conferenza sul tema: Il Manifesto di Ventotene: un’altra idea d’Europa.

Dopodomani, 27 aprile, l’Anpi Vasto parteciperà alla terza tappa del Sentiero della Libertà, nel tratto da Taranta Peligna a Casoli.