Ad un mese esatto dalle elezioni amministrative (e alla vigila della consegna ufficiale delle liste) si delinea il quadro della situazione che porterà al rinnovo dei sindaci di molti Comuni del Vastese. Sembra essere chiara la situazione a Gissi, dove saranno tre, a meno di sconvolgimenti dell'ultima ora, le liste in campo. Confermato l'avvocato Agostino Chieffo, attuale vicesindaco, come candidato dello schieramento che ha guidato fino ad oggi il Comune con Nicola Marisi.

Ci sarà anche il Movimento 5 Stelle, che presenta come candidato sindaco Angelo Di Sciascio, medico odontoiatra. Gli attivisti nelle scorse settimane hanno anche ricevuto la visita della candidata alla presidenza della regione Sara Marcozzi e di alcuni parlamentari.

È ufficiale ora anche la candidatura di Cesare Di Martino, direttore del Teatro Marrucino di Chieti e del Centro Europe Direct di Pescara, che sarà a capo della lista "Cambiamo Gissi". Domani, sabato 26 aprile, alle ore 18, ci sarà la presentazione della lista presso l’Hotel Santa Lucia di Gissi. "Il programma - si legge in una nota -, articolato in dodici punti chiave, identifica strategie ed azioni per cambiare il volto del Paese, per sostenere lo sviluppo socio/economico, per riqualificare il tessuto urbano e rilanciare il ruolo di Gissi e del suo territorio in una logica di cooperazione con le realtà comunali confinanti. Gissi è una realtà in crisi, penalizzata da oltre mille posti di lavoro persi, dalla chiusura dell’ospedale civile e con strade ai limiti della praticabilità fuori e dentro il Paese". Il candidato Sindaco Cesare Di Martino evidenzia che “i cittadini potranno scegliere un’alternativa seria e concreta. Il presente ed il recente passato non vanno dimenticati, ma è inutile perdere tempo ad individuare le colpe. Lavoriamo per trovare soluzioni con serietà e competenza e con una visione chiara di cosa dovrà e potrà essere Gissi nei prossimi anni".