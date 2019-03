E' uscita di strada all'improvviso, cadendo in un burrone, al chilometro 18,500 della statale 153 Valle del Tirino, l'auto su cui viaggiavano tre vastesi: il direttore d'orchestra Vittoriano Vinciguerra, 43 anni, e i suoi genitori, Vera Ianni, 71 anni, e Nicola Vinciguerra, 74.

E' accaduto nella mattinata del 23 aprile tra Navelli e Santa Pelagia di Capestrano. Il professionista è rimasto miracolosamente illeso, i suoi genitori sono invece ricoverati in prognosi riservata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Erano diretti all'Aquila, al Conservatorio Casella, per impegni del noto maestro d'orchestra vastese. All'improvviso, per cause che i carabinieri stanno accertando, l'auto ha cominciato a sbandare, uscendo dalla carreggiata e precipitando in un dirupo.

I sanitari del 118 hanno dovuto chiedere l'ausilio di un elicottero. La donna, ex dipendente della Asl Lanciano-Vasto, è stata soccorsa col verricello. Insieme al marito, che è stato dipendente delle Poste, è ricoverata nella struttura sanitaria del capoluogo, lei nel reparto di penumologia, lui in quello di neurologia. I medici, che li tengono sotto costante osservazione, non hanno sciolto la prognosi.