Verranno versati il prossimo 29 aprile i 609 euro raccolti dai volontario dell'Arci Pesca Fisa - Comitato provinciale di Chieti, nell'ambito dell'iniziativa “Bonsai Aid Aids 2014” , sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il 19 aprile i volontari sono stati presenti presso il Centro Commerciale Insieme di San Salvo e in Piazza dei Miracoli a Casalbordino, offrendo, in cambio di un'offerta, un regalo speciale per la pasqua e un gesto concreto a sostegno degli scopi istituzionali di ANLAIDS Onlus.

"Il ringraziamento - commenta Giuseppe Zappetti, presidente dell'Arci Pesca Fisa- va a tutti le Guardie Particolari Giurate, ai Volontari di Protezione Civile e al gruppo di amici Antonello Live, intervenuti alla vendita, e ai tanti cittadini che hanno voluto aderire all’iniziativa dimostrando ancora una volta una grande sensibilità del nostro territorio per problematiche di carattere sociale così importanti".