Il fine settimana a San Salvo coinciderà con le feste patronali in onore di San Vitale martire. Il comitato feste, come già accaduto due settimane fa per "Le some e le sagne", ha lavorato alacremente per allestire le tre giornate di festa che coinvolgeranno tutta la città, oltre a richiamare persone da fuori. È grande la devozione dei sansalvesi per San Vitale, ufficiale dell'esercito romano ai tempi dell'antica Roma sotto il dominio dell'imperatore Diocleziano, acerrimo e spietato nemico dei Cristiani. Il suo martirio avvenne proprio il 28 aprile quando, in seguito alla sua conversione al Cristianesimo, fu arrestato e poi gettato in una profonda fossa dove venne ricoperto di sassi.

Il programma della festa

26 aprile

ore 21.00 Ti lascio una emozione e l’orchestra Tutto Pepe.

27 aprile

ore 16.00 Sfilata dei trattori con le some

ore 18.30 Rievocazione dell’arrivo delle reliquie di San Vitale

ore 18.45 Benedizione dei porcellati

ore 19.00 Santa Messa

ore 21.00 complesso bandistico Città di San Salvo



28 aprile

ore 8,30 Santa Messa

ore 11,00 Santa Messa presieduta da mons. Bruno Forte

ore 18,00 processione e Santa Messa

ore 21.00 Show made in Sud, I Ditelo Voi

a seguire Fuochi pirotecnici.