Tentato furto o atto vandalico ieri pomeriggio nei locali della Scuola Civica Musicale di Vasto. Erano circa le 17.30 quando un residente delle abitazioni che hanno le finestre rivolte verso la struttura di via San Rocco ha notato che c'era una porta aperta ed una chitarra gettata a terra appena fuori. Ha quindi chiamato il comando della Polizia Municipale con una pattuglia immediatamente giunta sul posto. Gli uomini del comando di corso Italia hanno verificato che l'ingresso secondario, non visibile dalla strada principale, era stata forzata ed ignoti si erano introdotti all'interno.

Qui, probabilmente alla ricerca di denaro, hanno rovistato negli uffici, gettando a terra un paio di armadietti. Nulla hanno potuto fare contro il pesante armadio blindato presente in segreteria. È stata allertata anche la Polizia di Stato, con gli uomini del commissariato che, una volta sul posto, hanno effettuato i rilievi nei locali presumibilmente visitati dai malviventi alla ricerca di elementi utili alla loro identificazione. Secondo una prima ricognizione effettuata insieme al personale della Scuola non dovrebbe essere stato portato via nulla dagli uffici.