Ha destato profondo cordoglio in città la scomparsa di Tonino Zimaglini, 56 anni. Da giovane aveva fatto parte della gloriosa squadra di pugilato vastese, guadagnandosi per questo il soprannome di Charles Bronson. Gli amici ne ricordano anche la grande passione per la maglia biancorossa della Vastese. In tanti in queste ore di sofferenza si stanno stringendo alla moglie Antonia D'Ambrosio e ai figli Katia, Giorgio, Lucy e Paolo.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 25 aprile, alle 9.45 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo.

Alla famiglia Zimaglini le sentite condoglianze da parte della nostra redazione.