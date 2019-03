Doppi appuntamento con la Nazionale under 21 di calcio a 5 al PalaBCC di Vasto in occasione del Torneo delle Regioni. Gli azzurrini allenati da Raoul Albani scenderanno in campo per un doppio appuntamento contro i pari età della Grecia nei giorni 29 e 30 aprile, alle ore 21, con ingresso gratuito.

"Sono le amichevoli che concludono la stagione-, ha spiegato il tecnico Albani, -e l’incognita principale è legata al fattore fisico, visto che noi affrontiamo questi due impegni con il 50 per cento dei convocati nati nel 1994 e la restante metà nel 1995 o 1996. Sarà un bel test, a Cefalonia ce la giocammo e speriamo di fare altrettanto in Abruzzo, anche se abbiamo qualche infortunato".

La nazionale arriverà a Vasto domenica 27 aprile e il giorno successivo sosterrà una doppia seduta di allenamento, mentre nei giorni di gara è previsto un unico allenamento al mattino. Per gli appassionati del futsal sarà l'occasione per vedere all'opera i migliori giovani a livello nazionale, protagonisti anche nel campionato italiano di serie A.

Convocati:

Portieri: Luca BRUNI (Capitolina), Germano MONTEFALCONE (Acqua&Sapone Emmegross), Federico ZANCHETTA (Asti)

Giocatori di movimento: Gianluca ALLEVA e Gabriele UGHERANI (CT Eur), Attilio ARILLO (DHS Napoli), Giacomo AZZONI e Alvise TENDERINI (Fenice), Davide BAIOCCHI e Yuri DI MATTEO (Acqua&Sapone Emmegross), Nicolò BARON (Alter Ego Luparense), Alessandro BATELLA (Mirafin), Loris DI GUIDA (Marca Futsal), Riccardo Mario SALOMONE (BiTecnology Reggiana), Pierluigi GALLIANI (Pescara), Manuel D’ANNIBALE (La Cascina Orte)

Allenatore: Raoul Albani