L'Anas comunica che da lunedì 5 maggio, fino al 30 giugno 2014, sulla strada statale 16 “Adriatica” sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 518,300 e il km 519,500, nel comune di Vasto, in provincia di Chieti.

Il provvedimento si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento delle strutture del viadotto "Vasto Marina".

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, con indicazioni sul posto, mentre i mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate saranno deviati sul tratto limitrofo dell’autostrada A14, fatta eccezione per il traffico locale che potrà utilizzare la viabilità alternativa, rispettando le prescrizioni della segnaletica installata in loco.

