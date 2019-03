Il calcio a 5 sceglie di nuovo l'Abruzzo per una competizione nazionale. Dopo le Final Eight di Coppa Italia che si sono disputate a Pescara, sarà Vasto ad ospitare il Torneo delle Regioni di calcio a 5 delle categorie allievi e giovanissimi. È la seconda edizione della manifestazione giovanile, che fa il paio con quella appena conclusasi in Friuli Venezia Giulia. Saranno 5 giorni dedicati al futsal, disciplina che sta cercando di impostare una fase di rilancio in questo territorio.

"Saranno circa 600 le persone, tra giovani atleti, tecnici e accompagnatori, che arriveranno a Vasto - spiega Alessandro Di Berardino, delegato per il Calcio a 5 del Comitato regionale abruzzese -, per contendersi la vittoria finale. Le gare si disputeranno al PalaBCC e presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele. Nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio, avremo i gironi, poi sabato 3 le semifinali e il 4 mattina le finali".

Sono 13 le selezioni regionali partecipanti nella categoria Allievi, 11 in quella Giovanissimi. Il 29 aprile, al PalaBCC si svolgerà la cerimonia inaugurale. "Avremo la presenza di tanti presidenti dei comitati regionali, primo tra tutti il nostro Daniele Ortolano. E poi avremo il presidente della Divisione calcio a 5, Fabrizio Tonelli, e dovrebbe esserci anche Luca Pancalli, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc". Attesissimo ospite d'onore per la cerimonia inaugurale è Stefano Mammarella, portiere dell'Acqua&Sapone Montesilvano e della Nazionale Italiana campione d'Europa. A lui, abruzzese doc, verrà tributato il giusto riconoscimento per le sue imprese in campo.

Oltre ai valori tecnici espressi dal Torneo delle Regioni, con le giovani promesse del calcio a 5 italiano, ci sarà l'occasione di ammirare la nazionale under 21 all'opera. Gli azzurrini del futsal scenderanno in campo in una doppia sfida contro la Grecia il 29 e il 30 aprile, alle 21, al PalaBCC di via dei Conti Ricci.

"Saranno giorni intensi - commenta Di Berardino - e, anche se in campo ci saranno ragazzi molto giovani, si ammirerà del buon calcio a 5". Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming sul sito della manifestazione.