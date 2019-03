"Abbiamo creato il comitato sicurezza la Nuova alba per dare voce a chi ha subito furti o è preoccupato perché potrebbe subirli. Riteniamo che l'unione fa la forza anche per la realizzazione di obbiettivi che riguardano tali problemi". È l'avvocato vastese Angela Pennetta a spiegare in un post il senso del neonato gruppo su facebook Comitato sicurezza "Nuova Alba".

Nei giorni scorsi l'abitazione degli avvocati Tartaglia-Pennetta era stata svaligiata dai ladri, suscitando non poca indignazione visto che si trattava del quarto furto subito.

Ieri Massimo Desiati, capogruppo in consiglio comunale di Progetto per Vasto, aveva lanciato le sue proposte per la sicurezza in città.