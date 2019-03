Ora è certo, anche Vasto avrà un campo di calcio a 11 in sintetico. La Regione ha stanziato i fondi per l'adeguamento del campo sportivo comunale della 167, attualmente concesso in gestione alla società sportiva Virtus Vasto. Previsti anche interventi agli spogliatoi e la messa in sicurezza dell’intera area sportiva. Lo annuncia il Comune di Vasto tramite un comunicato stampa.

"Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, comunica che, a seguito dell’approvazione del progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico comunale Infrastrutture per il Territorio intitolato Lavori di adeguamento a norme di sicurezza e norme C.O.N.I. del Campo di Calcio comunale 167, la Regione Abruzzo ha concesso un finanziamento di 700.000 euro accogliendo la richiesta presentata dalla pubblica amministrazione cittadina nello scorso mese di gennaio.

L’opera di riqualificazione degli impianti sportivi del quartiere San Paolo, già inserita nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2014/2016 del Comune di Vasto, prevede il rifacimento totale del campo da gioco attraverso la realizzazione di una manto in erba sintetica, ciò al fine di garantire un netto miglioramento qualitativo della struttura e limitare al minimo i costi di manutenzione e gestione rispetto a un manto tradizionale in erba. Inoltre, oggetto di intervento sarà anche l’intera area spogliatoi e la messa in sicurezza, secondo la normativa nazionale in materia, dell’intera area sportiva.

“Intendiamo mettere a disposizione della città e del quartiere San Paolo – sottolinea il sindaco Luciano Lapenna – una struttura sportiva moderna e funzionale. Ringrazio il Consigliere regionale Antonio Prospero per l’interessamento e l’aiuto prestato alla pubblica amministrazione cittadina per la concessione del finanziamento da parte della Regione Abruzzo. Il progetto di riqualificazione del campo di calcio del quartiere San Paolo – continua Lapenna – è segno dell’attenzione che questa amministrazione comunale riserva allo sport e alla riqualificazione urbana”.