E' un giorno di lutto per la comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Oggi pomeriggio, all'età di 90 anni, si è spento Peppino Ruzzi, per oltre 60 anni sacrestano nella parrocchia del centro storico e membro della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone.

Lo scorso luglio, presso l'Istituto San Francesco di Vasto Marina, dove era ricoverato, amici e parenti non gli avevano fatto mancare il grande affetto nel festeggiare i suoi 90 anni. Sono tanti i messaggi di cordoglio in queste ore, dopo che il priore della Confraternita, Massimo Stivaletta, ne ha dato annuncio ai confratelli. Per tutti loro e per le generazioni che sono passate "sotto il campanile" di Santa Maria, Peppino era una presenza speciale, unica e insostituibile.

Negli ultimi anni non aveva fatto mancare la sua preziosa collaborazione a don Decio D'Angelo e don Domenico Spagnoli. Loro, insieme ai confratelli, a tutti i parrocchiani e a tutti quelli che avevano avuto modo di conoscere Peppino, si stringono alla moglie Emilia e ai figli Michele e Gianfranco, in questo triste giorno.

I funerali si svolgeranno venerdì 25 aprile alle ore 15 nella sua amata parrocchia di Santa Maria Maggiore.