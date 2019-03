Brutta disavventura ieri mattina per una lavoratrice dello stabilimento Canali di Gissi. La donna, originaria di Liscia, si era recata in Val Sinello a bordo della sua Fiat Punto, lasciandola poi in sosta nel parcheggio esterno all'azienda, insieme a decine di altre vetture. A metà mattinata era uscita fuori per prendere alcune cose che aveva lasciato in auto e ha trovato l'amara sorpresa: la sua vettura non c'era più.

Presa dallo sconforto non le è rimasto che sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Gissi. "E' la prima volta in 25 anni che accade un episodio del genere", commenta una collega della donna che ha subito il furto. I lavoratori chiederanno all'azienda di installare videocamere di sorveglianza per evitare il ripetersi di episodi del genere.