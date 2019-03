Sono sessantanove i verbali elevati per abusivismo commerciale oltre ad essere stati eseguiti diversi sequestri di merci. E’ il risultato dell’attività di controllo della polizia municipale di San Salvo, su mandato del sindaco Tiziana Magnacca, per attuare una efficace azione di contrasto contro l’abusivismo nel settore del commercio, iniziando dagli ambulanti abusivi sulla spiaggia a quelli di generi alimentari.

"Tutto questo – commenta l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza - nel rispetto delle leggi e dei commercianti che tenendo aperte le loro attività, lavorano e pagano le tasse a San Salvo. Siamo a conoscenza dei problemi che giornalmente vivono i commercianti, che non sono diversi da quelli delle famiglie sansalvesi. Basti pensare la differenza tra la spiaggia di San Salvo e quelli dei comuni limitrofi per capire la portata del nostro intervento".

"Nel settore commercio – aggiunge il sindaco Tiziana Magnacca – non abbiamo rilasciato alcuna autorizzazione per il commercio itinerante né per quello ambulante estivo interrompendo la prassi creatasi in questo comune negli anni precedenti. I risultati ci hanno dato ragione: abbiamo rimesso ordine sulla spiaggia e nelle aree circostanti".

Botta e risposta - Il Partito democratico chiede il pugno di ferro contro "i furbi, quelli che praticano l’abusivismo su strada, al mercato settimanale, al mare ed in ogni dove. Per questi, lo Stato non c’è, nessuno vede, nessuno controlla, nessuno commina multe. Durante l’ultima campagna elettorale per l’elezione del sindaco e dell’amministrazione comunale, Tiziana Magnacca tuonava contro l’abusivismo, per la sicurezza, per la legalità e contro le passate amministrazioni che a suo dire erano state troppo permissive, oggi non vede, non sente e non parla. Ci meravigliamo anche del fatto che le organizzazioni di categoria non sollevino con forza il problema dell’abusivismo commerciale a San Salvo. Forse hanno paura di possibili ritorsioni? Il Partito democratico, non teme di chiedere più legalità a San Salvo e maggiore tutela per le imprese commerciali che rispettano le regole. Con spirito collaborativo, invitiamo l’amministrazione comunale ad intercettare e fermare il fenomeno, vigilando con maggiore accortezza le strade, facendo una seria verifica presso il mercato settimanale ed al mare, anche in vista della prossima estate".

"Suscita meraviglia - risponde l'assessore alle Attività produttive, Oliviero Faienza - leggere che il Pd di San Salvo si faccia ora paladino della legalità e che chieda tutele per le imprese commerciali che rispettano le regole. Le licenze agli ambulanti, i quali addirittura vengono da altre regioni a vendere i loro prodotti a San Salvo, sono state rilasciate proprio dall’amministrazione a guida Pd. Politica quest’ultima che ha enormemente danneggiato i commercianti di San Salvo che pagano regolarmente le tasse. Noi abbiamo detto basta a tutto ciò. Questi sono i fatti e lo dimostra l’attività di controllo e repressione della Polizia municipale".