Sono state preziose le videocamere di sorveglianza per risalire agli autori dei danneggiamenti compiuti in una villa di Vasto Marina. I ragazzi, dopo aver parcheggiato i motorini all'esterno dello stabile, hanno scavalcato le recinzioni e si sono introdotti all'intero per compiere atti vandalici.

"Si sono camuffati - riferisce il vice questore Cesare Ciammaichella -, coprendosi i volti con sciarpe e cappucci per poi manomettere le telecamere di ripresa, spostando gli obiettivi dagli angoli preordinati. In tal modo - prosegue il dirigente del commissariato -, sicuri di non essere ripresi dalla videosorveglianza, hanno inscenato gesti volgari ed atti goliardici con spavalderi e scherno, convinti di passarla liscia".

Non hanno i conti con l'efficienza del sistema di telecamere che, nonostante il tentativo di manomissione, ha registrato volti e targhe delle moto. La Polizia ha quindi identificato gli autori del reato e il proprietario della villa ha sporto denuncia per violazione di domicilio e danneggiamento. I ragazzi sono stati segnalati alla Procura dei Minori dell'Aquila.