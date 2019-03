Ad un mese di distanza gli artificieri dell'esercito tornano nel Vastese per procedere alla rimozione di un ordigno risalente alla II guerra mondiale. Il 23 marzo l'11° reggimento Guastatori di Foggia era stato impegnato a Cupello, per una bomba americana inesplosa trovata in un terreno di via De Gasperi. Questa mattina saranno a Furci, dove in contrada Morge è stato rinvenuto un ordigno di dimensioni minori (probabilmente una granta da mortaio), circa 15 centimetri di diametro per 30 di lunghezza. Era stato ritrovato lo scorso settembre da un contadino impegnato nel lavoro dei campi.

Le operazioni inizieranno nella mattinata e saranno gli artificieri a valutare se far brillare l'ordigno inesploso nel luogo dove è stato ritrovato o se procedere al suo trasferimento in cava.